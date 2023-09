Wann wird das neue System frühestens eingeführt?

Das dauert noch viele Jahre. Selbst wenn es in den nächsten Jahren beschlossen werden sollte, ist die Einführung noch in weiter Ferne. Die Mehrheit der Kantone fordert eine mindestens zehn Jahre dauernde Vorlaufzeit, weil sie ihrerseits all ihre Steuergesetze revidieren müssen und bei dieser Gelegenheit alle Tarife, Abzüge, Freibeträge und alle Verfahrensabläufe überdenken wollen.