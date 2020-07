Wer nichts erbt, kann heute kaum noch Wohneigentum kaufen. Was ändert sich damit?

Immobilien haben in den letzten 20 Jahren stark an Wert gewonnen, nicht nur hier. Wer ein Haus an guter Lage besitzt, ist ohne Zutun reicher geworden. Steigende Immobilienpreise vergrössern die Ungleichheit. Das Vermögen der Hausbesitzer steigt, das der Mieter nicht. In der Schweiz besitzen nur zwei von fünf Steuerzahlern ein Haus, in Spanien etwa sind es vier von fünf.