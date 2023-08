Die Finma fordert die Versicherer nun auf, in Zukunft «realistischere Entscheidungsgrundlagen» zu liefern. Falls es bei weiteren Kontrollen zu Verstössen komme, will die Aufsichtsbehörde einschreiten. «Das kann so weit gehen, dass Policen aufgehoben und Kundinnen und Kunden nochmals die Verträge zur Unterzeichnung vorgelegt werden müssten», erklärt Birgit Rutishauser, Leiterin des Bereichs Versicherungen bei der Finma.