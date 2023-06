Eine Abfrage bei Crif zu «Nadja Maurer» zeigt jedoch, dass etwas nicht stimmt: Offensichtlich lebt eine Frau mit diesem Namen in der Zentralschweiz, die dort mehrmals umgezogen ist. Und es gibt in der Region Bern eine gleichnamige Frau, die auch oft ihren Wohnsitz gewechselt hat. Crif führt beide Personen als eine auf. Mit dem Effekt, dass gemäss Crif-Eintrag diese Person innerhalb von vier Jahren jedes Jahr von Bern in die Innerschweiz und wieder zurückgezogen sein müsste.