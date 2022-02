Mit den Krawallen an Ostern 2021 rückten Jugendliche plötzlich in den Fokus des Pandemiegeschehens. In St. Gallen liessen sie ihren Corona-Frust heraus. Einige Ältere zeigten Verständnis für den lautstarken Protest, viele andere nicht. Es sei übertrieben, wegen des vorübergehend eingeschränkten Nacht- und Reiselebens von einer «geraubten Jugend» zu reden, kommentierte etwa der Zürcher «Tages-Anzeiger».



Inzwischen belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien, wie schwierig die letzten beiden Jahre insbesondere für junge Menschen waren. Die Suizidalitätsrate stieg stark an, psychische Probleme nahmen bei Jungen Run auf Kinder- und Jugendpsychiatrien «Der Andrang ist enorm» teilweise um mehr als die Hälfte zu. «Ich bin keine, die laut schreit, aber die momentane Situation ist alarmierend», warnt auch Susanne Walitza, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Zürich. «Wir dürfen diese Generation nicht verlieren.»