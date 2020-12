Der Corona-Tod geht um in den Alters- und Pflegeheimen. Die Liste wird mit jedem Tag länger: 14 Todesfälle wegen Covid-­19 im Alterszentrum Weinfelden TG, sechs in der Altersresidenz «Am Schärme» in Sarnen OW, 15 am Virus Verstorbene in der «Sonnweid» in Wetzikon ZH.