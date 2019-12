Das Abenteuer liegt tief in mir. Ich freue mich auf Herausforderungen, obwohl ich natürlich weiss, dass ich Grenzen habe und sie mit dem Alter enger werden. Nach allem, was ich gesehen habe, wünsche ich mir mehr Vernunft von den Menschen. Ich kam einige Male an den Punkt, wo ich wusste: Es ist Zeit, nach Hause zu gehen, ich kann nicht mehr.