Man könne sich jetzt fragen, warum das so ist, sagt Philosoph Brenner. Wenn etwas unerklärbar sei, dann argumentiere man gern mit der Evolution. «Vielleicht war es für die Höhlenmenschen wichtig, neugierig zu sein. Und wir sind es anscheinend immer noch, allerdings lediglich auf Päckli-Niveau.»