Jedes Wochenende in Kleinbasel auf die Gasse zu gehen, das liegt nicht mehr drin. Wenn das Kind am Abend im Bett liegt, heisst es: tief Luft holen, ein Glas Wein einschenken und Netflix starten. Gerade weil diese Momente so rar und wertvoll sind, schenke ich ihr: Zeit. Gepackt in einen Gutschein. Ich kümmere mich um Klein Hannah, und sie kann sich Gurkenscheiben auf die Augen legen, mit ihrem Freund ausgehen oder einfach mal wieder ein paar Stunden am Stück schlafen.