Was kann die Schweiz tun, damit sich so etwas nicht wiederholt?

Dass es zu dieser Zwangsarbeit kommen konnte, hat mit der Rechtlosigkeit der Betroffenen zu tun. Diese Problematik begleitet uns bis heute. Besonders betroffen sind in der Schweiz Migrantinnen als Haushaltshilfen und bei der Pflege rund um die Uhr. Die Zwangsarbeit muss bekannter werden, etwa als Schulstoff. Damit es eine Sensibilität gibt. Damit man hinschaut, wenn es Leute gibt, die unten sind, die im Schatten sind, die wenig Rechte haben.