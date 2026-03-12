Dem Beobachter liegt ein achtseitiger Betreibungsregisterauszug der Das Zelt AG vor. Darin sind offene Rechnungen über mehr als 2,5 Millionen Franken aufgeführt. Und die Liste der Gläubiger hat es in sich. Allein die Forderungen von Steuerämtern, Kantonen und Gemeinden belaufen sich auf rund 200’000 Franken. Für die Angestellten gravierend sind drei Forderungen der Ausgleichskasse Arbeitgeber Basel von insgesamt rund 143’000 Franken. Sie lassen vermuten, dass die Das Zelt AG Sozialversicherungsbeiträge für ihre Mitarbeitenden nicht gezahlt hat.