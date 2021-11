Viele wüssten nicht, wie Corona die Arbeit weiter verkompliziert habe. Aufgrund der Zusatzbelastung hätten allein auf den Intensivstationen etwa 15 Prozent der Pflegekräfte den Job verlassen, heisst es beim Berufsverband. Deshalb gibt Marianne Spörri im Beobachter mit Namen und Bild Auskunft über ihren Alltag. Das tun nur wenige, weil immer auch Kritik am eigenen Arbeitsort mitschwingt. Sie war schon eine der anonymen Stimmen in der Beobachter-Titelgeschichte «Krank gespart» Pflegerinnen klagen an Krank gespart vom letzten Juli.