Mein Nachbar baggert, unermüdlich und täglich – gefühlt seit Jahren. Die einst ansehnlich Hofstatt ist längst eine riesige Baugrube. Sein bevorzugtes Arbeitsinstrument ist ein Bagger, der optisch in keinem Sandkasten auffallen würde, akustisch und vom Gestank her aber mit den Grossen seines Fachs locker mithalten kann. Für uns im Quartier bedeutet dies maximales Ärgernis bei minimalem Fortschritt.
Partnerinhalte
Was der Mann baut, bleibt sein Geheimnis. Fragen danach wischt er unwirsch weg, und eine Baubewilligung hat er gar nicht erst eingeholt. Eine geheimnisvolle, ewige Baustelle, auf der mit viel Lärm wenig passiert – das lässt Raum für Spekulationen.