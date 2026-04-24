Mein Nachbar baggert, unermüdlich und täglich – gefühlt seit Jahren. Die einst ansehnlich Hofstatt ist längst eine riesige Baugrube. Sein bevorzugtes Arbeitsinstrument ist ein Bagger, der optisch in keinem Sandkasten auffallen würde, akustisch und vom Gestank her aber mit den Grossen seines Fachs locker mithalten kann. Für uns im Quartier bedeutet dies maximales Ärgernis bei minimalem Fortschritt.