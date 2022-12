Schoch wohnt in Küttigkofen, am Ostende des Bucheggbergs, in einem 1990er-Einfamilienhaus mit Alpenblick. Er habe gern ein bisschen Weitsicht, grad so viel, wie ein Buechibärger halt brauche. Wer eine Geschichte hören will, ist bei Schoch an den Falschen geraten – wer viele Geschichten hören will, an den Richtigen. «Endlich mal einer, der ihm zuhört», quittiert seine Tochter meine Anwesenheit.