Ich bin in meinem Leben schon an einigen Orten vorbeigekommen. Und was findet man, ganz egal, ob man in Stavanger, Tallinn, Tirana oder Sydney etwas zu essen sucht? Exakt: eine Pizzeria. Und im Zweifelsfall nicht bloss eine, sondern gleich Dutzende. Kürzlich hat mir ein Freund erzählt, er sei in der ugandischen Hauptstadt Kampala in eine Pizzeria mitgeschleppt worden. In Kampala!