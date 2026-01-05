«Die Ambulanz und ein Polizeiwagen standen vor dem Haus. Einer der Männer trug eine Jacke mit dem Aufdruck ‹Forensik› auf dem Rücken», erinnert sich Meret Müller. Da habe sie gewusst: «Der Ueli, der ist jetzt tot.» Danach hätten sie ihn in einem schwarzen Plastiksack aus dem Haus getragen. «Es war so würdelos.»