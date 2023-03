Ihre Eltern hatten 60 Jahre gemeinsam verbracht. Die Mutter verstarb am Anfang der Corona-Zeit. Sie haben täglich mit dem Vater telefoniert. Wegen der Pandemie hatte er mit Ihnen und auch mit seinem Freundeskreis wenig direkten Kontakt. So vergrub er sich in der Wohnung, mit seinen Büchern und seinen Pflanzen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn Sie ihn einladen, findet er immer wieder Gründe, warum es gerade nicht geht.