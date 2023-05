Ich wollte mich für weniger Einsamkeit engagieren und bewarb mich beim Pilotprojekt von Gsünder Basel. Mitarbeitende der Dargebotenen Hand schulten uns Freiwillige sehr professionell und bereiteten uns auf die Einsätze vor. Seit Oktober 2022 arbeite ich einmal pro Woche drei Stunden an einer der Plauderkassen. Meistens bin ich in der Migros im «Gundeli», manchmal auch in der Apotheke im Gellertquartier.