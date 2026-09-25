Wenn Matteo Schwarz die Waren im Supermarkt über den Scanner zieht, tut er das mit präzisen Handgriffen. Der Job bei einem grossen Detailhändler gibt ihm Struktur, er verdient sein eigenes Geld. Und vor allem hat er: Abstand von seinen psychischen Problemen, die ihn schulisch ins Abseits stellten. Um ihn und sein Umfeld zu schützen, haben wir Namen anonymisiert und Details seiner Geschichte leicht verändert.