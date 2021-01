Entschuldigung, wenn ich hier mal ordnend einzugreifen versuche. Zurück zum irren Jahr 2020. Die Trump-Epidemie haben wir glücklich hinter uns, Corona noch nicht. Wobei: Sie beide haben es ja überstanden.

Basler: Wir hatten beide Covid. Zuerst dachte ich, ich hätte einfach einen Kater. «Aber wovon denn?», habe ich mich gefragt. Früher, da hatte man noch Kater, das ist ja das Prinzip, dass man sich jemanden schöntrinkt, quasi mit einem Tiger ins Bett geht und dann mit einem Kater aufwacht. Aber das war vor der Pandemie. Ich habe mich also gefragt: «Woher kommen denn jetzt die Kopfschmerzen und die Müdigkeit?» Die zweite Eskalationsstufe war ein Muskelkater. Ich habe wirklich gedacht, es reisst mir jemand das Fleisch von den Knochen. Dann habe ich versucht, ein bisschen Sport zu machen, mit dem Gegenbier versucht man schliesslich den Kater zu ersäufen, mit Gegensport macht man den Muskelkater kaputt. Aber der Gegensport hat dann mich kaputtgemacht, ich konnte mich fast nicht mehr bewegen.

Kuhn: Ich habe dann gesagt: «Ich habe auch so Muskelkater, ich bin auch so müde.»

Basler: Und ich war so kaputt und faul, und darum habe ich …

Kuhn: Du hast zu mir gesagt: «Könntest du nicht einen Test machen gehen?» Und ich ging dann in dieses Testcenter und sagte: «Ich bin schlapp und die ­Beine tun mir weh.» Und die haben gesagt: «Ja, also dafür können wir Sie nicht testen, da sind uns unsere Tests zu schade.» Da hab ich ganz schnell so einen Husten hingehüstelt, und sie fragten, ob ich das öfter habe, und ich: «Ja, ganz stark.» Und so konnte ich dann einen Schnelltest machen. Ich war positiv und habe dann Patti angerufen, sie ging auch testen und war auch positiv.

Basler: Wir sind schliesslich eine eingetragene Bühnenpartnerschaft, ein Haushalt, quasi. Aber es war ein leichter bis mittelschwerer Verlauf, also schon etwas (singt) «Atemlos durch die Nacht» … Ich hatte kein Fieber, aber so 16 Stunden Schlafen pro Tag, total kaputt.