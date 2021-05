Migranten werden häufiger depressiv

Dass ihre Psyche aus dem Gleichgewicht geriet, lässt sich nicht einfach mit einem Ungleichgewicht von Botenstoffen im Gehirn erklären. Es hat auch mit sozialen Faktoren zu tun. Mit den gesellschaftlichen Bedingungen, mit denen sie zurechtkommen musste und die sich auf ihre Psyche ausgewirkt haben.



Menschen, die in die Schweiz migriert sind, erkranken häufiger an einer Depression als der Rest der Bevölkerung, Frauen sind mehr betroffen als Männer. Um den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Kontext und psychischer Krankheit besser zu verstehen, hat die Soziologin und Ethnologin Amina Trevisan Biografien von Migrantinnen aus Lateinamerika erforscht, die an einer Depression erkrankt sind.



In ihrer Dissertation sind alle Menschen anonymisiert, Naima Cuica hat sich aber dazu entschlossen, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu treten, um anderen Betroffenen Mut zu machen.