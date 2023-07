Frau Brombach, ein Freund von mir ist überzeugter Vegetarier. Aber wenn ihm sein Vater wie früher einen Schweinsbraten kocht, kann er nicht widerstehen. Was passiert da mit ihm?

Christine Brombach: In seinem Gehirn kommt eine ganze Kaskade von Erinnerungen hoch, nur schon beim Gedanken an den feinen Braten, den er als Kind so gern gegessen hat. Das sind ganz starke und offensichtlich positiv besetzte Gefühle, sonst würde er ja nicht seine heutigen Überzeugungen vorübergehend über Bord werfen.





Sein Vater muss ein besonders guter Koch sein.

Vielleicht, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Es geht um Erinnerungen, die Wohlbefinden auslösen – das können auch Erinnerungen an Büchsenravioli sein. Das hat damit zu tun, dass wir beim Essen immer auch den Kontext wahrnehmen, in dem es stattfindet. An bestimmte Gerichte ist das ganze Drumherum geknüpft, und daran erinnert man sich auch Jahrzehnte später noch. Das können etwa Personen oder Rituale sein: Es gab diesen Braten doch immer, wenn die Grosseltern zu Besuch waren, die wir so lieb hatten. Das sind sehr individuelle Eindrücke.