In meinen Zwanzigern waren mir Falten wurst. Wie Knieschmerzen oder Krampfadern gehörten sie in eine ferne Zukunft, höchstens als «Schlirgg» am Horizont zu erahnen. Irgendwann einmal, dachte ich. Und schwupps, ging es dann doch ganz schnell: Meine Dreissiger klopften an die Tür. Mit im Gepäck: eine Pandemie.