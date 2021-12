In Zürich hat die Selbstregulierung nicht funktioniert. Im Gegenteil: Als die Pyrowerfer am Derby in die FCZ-Kurve zurückflüchteten, wurden sie mit Applaus empfangen.

Das ist ein schlechtes Zeichen. Ich kenne die Szene in Zürich nicht und bin darum vorsichtig. Der Applaus weist aber darauf hin, dass es dem FC Zürich nicht gelungen ist, in der Breite der Fankurve Normen zu etablieren, die das Werfen brennender Pyros in den gegnerischen Fansektor ächten. Eigentlich ist das ein No-Go, auch in den meisten Ultra-Gruppen. Ich kann mir darum gut vorstellen, dass die Aktion innerhalb der Kurve viel zu reden gegeben hat und sicher auch kritisiert wurde, obwohl es als erste Reaktion von manchen Applaus gab. Dass die Selbstregulierung am Zürcher Derby nicht geklappt hat, bedeutet nicht, dass Selbstregulierung nicht funktioniert. Wenn sie stattfindet, bekommen Aussenstehende davon einfach nichts mit.