Für Lapčević ist die Kennzeichnung von Werbung zentral. Sie sehe den digitalen Einfluss jedoch in einem weiteren gesellschaftlichen Kontext, sagt sie. Deshalb hat sie vor zwei Jahren den Verein Conscious Influence Hub mitgegründet. Das Ziel: das verantwortungsbewusste Verhalten aller Interessengruppen in den sozialen und digitalen Medien zu fördern und zu unterstützen. Dafür will der Verein verschiedene Player, darunter Influencer, Auftraggeber und die Agenturen, aber auch Fachexpertinnen und Universitäten an einen Tisch bringen.