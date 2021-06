Bei einer Fruchtwasserembolie dringen während der Entbindung Bestandteile des Fruchtwassers über die Gebärmutter in den mütterlichen Kreislauf ein. «Ein tragisches Ereignis, das nicht vorhersehbar und nicht zu verhindern ist», sagt Roland Zimmermann, Direktor der Klinik für Geburtshilfe am Universitätsspital Zürich, ein Experte auf dem Gebiet. Sterbefälle während der Geburt seien in den letzten 30 Jahren in der Schweiz um die Hälfte zurückgegangen. Doch bei Fruchtwasserembolien sei die Sterblichkeit gleich hoch geblieben. Man wisse nicht, warum.