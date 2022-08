Dass viele 16- bis 24-Jährige unter der Pandemie am meisten leiden, zeigen diverse Studien. Auch dass die Ängste und Unsicherheiten nicht vorbei sind, sieht man an den Zahlen. So verzeichnete etwa die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bern im ersten Quartal 2022 dreimal so viele Notfälle wie 2019. Neun von zehn Patientinnen und Patienten waren akut suizidgefährdet Suizide junger Menschen «Sie wollen nicht sterben» . Das Gleiche im Kanton Zürich: Dort hat sich die Zahl der Fälle verdoppelt.