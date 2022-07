Héloise, 16, hindert wenig am Einschlafen. Jetzt, da sie allein wohnt. Auch die Klimakrise nicht. «Alles kommt, wie es kommen muss», sagt sie und kreuzt ihre blassrosa Kunstnägel fürs Foto. Das ist alles, was man von ihr zu sehen bekommen soll. Auch über Corona will sie nicht sprechen, lieber darüber, dass Opfern von sexualisierter Gewalt immer noch die Schuld in die Schuhe geschoben wird. «Es geht doch nicht darum, wie oft sie Nein gesagt hat oder wie kurz ihr Rock war.» Ein trauriger Schimmer in ihren Augen. In zehn Jahren werde sie in einer grossen, schönen Wohnung leben. Ohne Mann. Sie werde Hebamme sein. Ihr Traumberuf. Das Krippenpraktikum, für das sie sich heute beworben hat, ist der erste Schritt.