In der Nacht hat die Polizei teilweise positiv Getestete abgeführt. Sie mussten in eine der grossen Quarantänestationen. Die Partei hatte entschieden, dass es in China keine Heimquarantäne geben soll. Für viele war das eine Horrorvorstellung: Zusammen mit Hunderten positiv Getesteten im gleichen Raum – und rund um die Uhr ist das Licht an. Die meisten wären lieber in den eigenen vier Wänden wieder gesund geworden.



In den vergangenen Tagen und Wochen sind die Infektionszahlen gestiegen. Einige Haussiedlungen mussten erneut in den Lockdown. Es ist nicht vorbei.