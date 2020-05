In Ihrem Buch schreiben Sie, synchronistische Ereignisse fänden vor allem in entscheidenden Situationen statt. Warum ist das so?

Es deutet einiges darauf hin, dass starke Emotionen dazu führen, dass in uns Schichten freigelegt werden – eher unbewusste –, die uns im Alltagstrott verschlossen bleiben. Schon C. G. Jung Psychologie Wie Träume uns helfen war der Ansicht, dass starke Emotionen das Wirken dessen, was er Archetypen Physiognomie Ins Gesicht geschrieben nennt, begünstigen und uns offener für solche Ereignisse machen.