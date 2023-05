Wo leben Reiche, wo wohnen Arme? In welchen Gemeinden fahren Unternehmen die sattesten Gewinne ein?



Antworten darauf gibt es tatsächlich: bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). Diese erhebt jedes Jahr, welche Gemeinde dem Bund wie viel an direkten Bundessteuern abliefert. Besteuert werden dabei das Einkommen natürlicher Personen und der Gewinn juristischer Personen, also von Firmen.