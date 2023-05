2021/2022 wurden über 2,2 Millionen Portionen gewonnen. Knapp 832'000 Einheiten wurden in Schweizer und 600'000 in ausländische Kühe eingebracht. Was geschieht mit dem Überschuss?

Die im Angebot stehenden Samendosen müssen und wollen wir über längere Zeit anbieten können, vorausgesetzt, der Markt verlangt danach. Das erfordert eine grosse Lagerhaltung, was den grössten Teil der Differenz zwischen den produzierten Samendosen und den Besamungen erklärt.