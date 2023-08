Der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter ist nicht eben berühmt dafür, politisch korrekt zu sein. Auf seinem Youtube-Kanal zieht er so ziemlich über alle und alles her, was ihm links und woke erscheint, sprich: zu tolerant, gegen Rassismus und für Gendergerechtigkeit. Und exakt dieser Thomas Matter erscheint seit kurzem auf der Website des Parlaments mit der genderneutralen Berufsbezeichnung «Unternehmer/in».



SVP-Chef Marco Chiesa wiederum schmückt sich mit der Funktionsbezeichnung «DIREKTORIN» (ja, in Grossbuchstaben). Quasi als Gegenstück steht bei der grünen Ständerätin Maya Graf – immerhin Co-Präsidentin des Frauendachverbands Alliance F – «Biobauer/Biobäuerin» als Berufsbezeichnung.