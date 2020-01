Pendur: Schlau bauen

Was macht ein gutes Spiel aus?

«Es sollte wenig Material und einfache Regeln haben – und trotzdem eine Herausforderung sein», sagen Moritz Wittensöldner und Claudia Roemmel vom kleinen Appenzeller Spielverlag Arte ludens. «Ein Vorteil ist auch eine kleine Glückskomponente. Sie ermöglicht auch denjenigen Erfolgschancen, die das Spiel zum ersten Mal spielen.»

Arte ludens hat sich auf Strategiespiele aus Holz spezialisiert. Beispiel: «Pendur». Man versucht, die eigenen Spielsteine an die bereits auf dem Tisch liegenden Steine anzubauen. Nur wer sie schlau platziert, wird sie auch wirklich los.

Für zwei bis sieben Personen ab 9; Spieldauer: etwa 30 Minuten. Infos: arteludens.ch

Zoocracy: Klug verhandeln

Was macht ein gutes Spiel aus?

Simon Haas, Spielentwickler aus Zürich, sagt: «Einerseits müssen eine durchdachte Strategie und richtige Entscheidungen belohnt werden. Anderseits sollte das Spiel aber auch bis zum Ende spannend bleiben und der Sieger nicht zu früh feststehen.»

Haas-Games entwickelt Wissens- und Strategiespiele mit einem hohen Grad an Interaktion. Etwa «Zoocracy»: Die Zoobewohner haben sich Autonomie erkämpft, jetzt gilt es, sich ein lukratives Amt in der tierischen Demokratie zu sichern. Wer am klügsten verhandelt, gewinnt.

Für zwei bis sechs Personen ab 12; Spieldauer: 60 bis 120 Minuten. Infos: haas-games.com

Coraxis & Co: Gut taktieren

Was macht ein gutes Spiel aus?

«Ein Spiel funktioniert, wenn ich persönlich involviert bin», sagt Lukas Frei, der mit seinen Brüdern Andreas und Ueli die Firma «Gebrüder Frei: Die Spielmacher» bildet. «Die Geschichte und alle Komponenten rundherum müssen stimmig zueinander stehen. So entsteht ein Erlebnis, in das ich eintauchen kann.»

Die Freis realisieren Brettspiele und Spielkonzepte für drinnen und draussen. «Coraxis & Co» ist ein raffiniertes Merkspiel, bei dem alle verschiedene Ziele verfolgen. Es geht um ein Wettrennen zwischen Mensch und Tier: Raben wollen dem Bauern Früchte klauen, was dieser verhindern will.

Für zwei bis fünf Personen ab 6; Spieldauer: 20 Minuten; nur online erhältlich. Infos: gebruederfrei.ch