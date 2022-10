Die russische Mobilisierung wurde in der Ukraine schnell als «Mohylisierung» bezeichnet («mohyla» bedeutet Grab). Die Schlangen von Männern im wehrfähigen Alter an den Grenzen unterstreichen das nur. Einige denken nicht einmal daran, den Buchstaben Z von ihren Autos zu entfernen, erzählt ein Freund in Georgien. Seit Beginn der Mobilisierung sind schon mehr als 300'000 Russen in die Nachbarländer geflohen. Jetzt haben sie Redefreiheit. Wo sind ihre Proteste gegen den Krieg?