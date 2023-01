Ich hatte Glück und war schliesslich rechtzeitig am Flughafen. Doch als ich am Gate stand und einsteigen wollte, wurde mein Flug plötzlich annulliert. Und der nächste Flug am Tag darauf hatte zehn Stunden Verspätung. So dauerte meine Reise nach Frankreich letztendlich vier statt zwei Tage.