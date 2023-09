Die Aufarbeitung hingegen musste weiterhin warten. Erst vor einem Jahr wurde – aufgrund des öffentlichen Drucks – eine Pilotstudie in Angriff genommen. Ohne die zahlreichen Missbrauchsopfer, die in den letzten Jahren den Mut aufbrachten, in der Öffentlichkeit über ihren Fall zu reden, hätte sich die Kirche wohl kaum bewegt.