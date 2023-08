Bistum hatte wiederholt behauptet, korrekt gehandelt zu haben

Bischof Gmür gibt zu, dass es in diesem Fall zu mehreren Fehlern gekommen ist. Der Offizial, der die Voruntersuchung führte – ein Vertrauter Gmürs –, sei «fälschlicherweise davon ausgegangen», das Opfer müsse eingereichte Dokumente handschriftlich signieren. Die Frau hatte dem Bischof 2019 unter anderem Tagebuchnotizen aus der Zeit des Missbrauchs Missbrauch in der Kirche Sie schweigen, die Opfer leiden und eine Zusammenstellung der Ereignisse geschickt. Diese Unterlagen flossen aber gar nicht in die Voruntersuchung ein. Gegenüber dem Beobachter warf das Bistum der Frau mehrfach vor, sie habe sich «geweigert», die fraglichen Dokumente zu unterzeichnen.