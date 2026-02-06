«Es funktioniert wie ein Airbag im Auto: Knopf drücken, es knallt, man wird ohnmächtig und stirbt», erklärte Philip Nitschke im Dezember der australischen Zeitung «Herald Sun». Der Erfinder hatte das Halsband ausgewählten Journalistinnen und Journalisten bei einem Workshop in den Niederlanden vorgeführt, damals an einer Plastikpuppe mit silbernem Haar.