Am Montag starb vermutlich erstmals weltweit ein Mensch in der Suizidkapsel Sarco. Abgeschieden in einem Waldstück im Kanton Schaffhausen.



Seither herrscht helle Aufregung. Auch weil Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider kurz zuvor öffentlich gesagt hatte, Sarco sei aus zweierlei Gründen rechtswidrig.