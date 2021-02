Was den Menschen vom Schimpansen unterscheide, fragte Mani Matter in seinem Chanson: «Hemmige». Wer häufig Zug fährt, wird eines Schlechteren belehrt: Triebgestörte überall. Maske ab, Chipstüte auf, und schon knabbert das Gegenüber im Intercity von Bern nach Zürich. Ganz langsam und genüsslich, schliesslich muss die Familienpackung für eine Stunde reichen. Was der Mann an unverhüllter Zeit gewinnt, verliert er an Form – das ist der Preis der Freiheit.