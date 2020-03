In der aktuellen Situation könne aber nicht über Sinn oder Unsinn von Homeoffice entschieden werden, sagt Frei. «Wenn es zu Problemen kommt, liegt es eher daran, dass die Unternehmen schlecht vorbereitet sind, und nicht am Modell.» Auf die Probe gestellt werde die Art und Weise, wie in einer Firma gearbeitet wird. Funktioniert die Organisation im Team? Handeln die Leute selbständig? Weiss jeder, was seine Aufgaben sind? «Mit der räumlichen Distanz zeigt sich, was die Chefs taugen. Wenn sie bisher nicht vertrauensbasiert geführt haben, den Mitarbeitern keine Kompetenzen gaben, droht jetzt das Chaos.» Und: «Es gibt mehr Wege, um unsere Arbeit zu gestalten, als wir meinen.»