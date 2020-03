Und wie soll man das anpacken?

Nehmen wir uns ein Beispiel am evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer Glauben «Die Bibel ist voll von Versagern» . Während seiner Einzelhaft durch die Nazis gab er sich ein klares Tagesprogramm mit Lektüre, Beten und Singen, Schreiben, Ruhe und Essen. In unserer heutigen Situation ist das ebenfalls sehr wichtig. Eine Zeit zum Alleinsein und eine Zeit zum Miteinandersein. Als Familie kann man zum Beispiel Spiele wiederentdecken «Kampf gegen das Bünzlitum» & Co. Gesellschaftsspiele boomen wie nie oder sich miteinander austauschen, auch über die Dinge, die einem Mühe machen. So erhält der Tag eine Dynamik. Eine Tagesstruktur hilft uns, die Zeit als Familie gut zu bewältigen. Wir verlieren nichts, wenn wir eine Ordnung in unsere Tage hineingeben, sondern wir gewinnen alle.