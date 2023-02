Eine Frau aus dem Thurgau will Tarnanzüge aus Garn nähen und bittet auf Facebook um Materialspenden. Mit Selbstgenähtem in den Krieg? «Doch, das hilft den Soldaten!», sagt die Ukrainerin Inna Shevchenko (Name geändert). Die Männer seien froh um alles, was sie bekämen.