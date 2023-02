An der Berufsschule erzählte mir ein Mitschüler, dass er schreibe. Ich fand: Cool, das probiere ich auch. Kurz darauf gründeten wir eine Literaturzeitschrift: A4, quer, mit Bostitch geklammert. Zuerst für uns, dann auch für andere. In den Nullerjahren kam Slam-Poetry in die Schweiz. Die Bühnen gehörten den Jungen und Wilden. Wir trafen uns jedes Wochenende, reisten nach Deutschland, schrieben wie die Verrückten.