Wenn ich fürs Fernsehen unterwegs bin, gehe ich auf andere Menschen zu, frage sie aus, locke sie aus der Reserve. Für diese Rolle muss ich mich gar nicht gross verstellen: Ich habe schon immer alle angesprochen, auch die, die ich nicht kenne. Dann sagen mir die Leute, das sei aber nicht sehr schweizerisch, das tue man hier eigentlich nicht. Da habe ich wohl einen individuellen Defekt.