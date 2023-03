Apropos gutes Essen: Der Satz «Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt», den Kate Moss 2009 von sich gab (allerdings mittlerweile revidiert hat), war für mich schon damals unverständlich. Ich meine: Was gibt es Besseres als gutes Essen?! Food is life! Für nichts auf der Welt gäbe ich es her, mir an einem Sommertag einen saftigen Caprese mit frischer Burrata auf der Zunge zergehen zu lassen oder meinen Magen nach einem Winterspaziergang mit einer selbstgemachten Suppe zu wärmen.