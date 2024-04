Abgesehen davon, dass die paar wenigen Laubgewächse, die in unserem Innenhof stehen, im Frühling viel zu wenig Laub abwerfen, als dass der Einsatz eines solchen Geräts gerechtfertigt wäre, leuchtet mir nicht ein, warum man solche Arbeiten nicht am Nachmittag macht, wenn die meisten Menschen wach sind – oder bereits wieder müde. Zum Überwinden des Nachmittagstiefs eignet sich so eine frische Brise mit gehörig Bass hervorragend.