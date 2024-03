Ich verbrachte den Februar zu einem Grossteil auf einer Insel im Atlantik, die ich zuvor noch nie besucht hatte. Alles hier war mir am Anfang fremd, und ich vermisste sofort schmerzlich den Komfort meines Zuhauses. Das wohlige Alltagsleben, in dem so vieles reibungslos funktioniert, in dem ich das Strassen- und Bahnnetz kenne, eine Landessprache spreche und im Supermarkt diejenigen Produkte, die mein Verdauungssystem verträgt, von denen zu unterscheiden weiss, die mich in die Verdammnis führen.