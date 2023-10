In der Schweiz sind Menschen mit Behinderungen in der Politik untervertreten – sie besetzen nur zwei von 200 Nationalratssitzen. Das, obwohl es hierzulande rund 1,7 Millionen Betroffene gibt. Am 22. Oktober kandidieren 25 Menschen mit Behinderungen für den Nationalrat und den Ständerat, so viele wie noch nie.



Zu finden sind die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Behindertenliste von Pro Infirmis. Der 28-jährige Zürcher Keywan Nuri ist einer von ihnen. Er hat multiple Sklerose (MS) mit starker Fatigue. Das öffentlich zu machen, sei für ihn eine Befreiung gewesen. Die Angst, dass er sich damit schade, habe sich bisher nicht bewahrheitet. «Die meisten Leute sind offener, als man denkt.»



Er will das Bewusstsein für «unsichtbare» Krankheiten schärfen und die Herausforderungen zeigen, mit denen Betroffene täglich konfrontiert sind. Nuri sieht man seine Einschränkungen nicht an, obwohl er unter Müdigkeit und ständigen Schmerzen leidet.